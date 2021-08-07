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Житель Новокузнецка заплатил почти 20 миллионов рублей за поездку на автобусе

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Новокузнецке пассажир автобуса пожаловался на списание 19,5 миллиона рублей за проезд. Об этом сообщается на сайте city-n.ru.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — пожаловался новокузнечанин.

Известно, что 6 августа девушка столкнулась с аналогичной проблемой в общественном транспорте Новокузнецка. «Для оплаты к валидатору у кондуктора приложила транспортную карту студента. Только вместо 11 рублей списали 3 миллиона», — заявила она.

Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка сообщило, что крупные списания произошли в результате сбоя, случившегося в процессе обновления программного обеспечения системы валидации и призвали горожан временно не использовать транспортные карты.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга лишился дорогостоящего смартфона, наличных средств и денег с банковских карт после непродолжительной поездки на автомобиле частного извозчика. Поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.

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