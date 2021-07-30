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Российский мэр проехал на автобусе и отчитал кондуктора за маску

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Глава Красноярска Сергей Еремин проехался в общественном транспорте и отчитал кондуктора и пассажиров за неправильное ношение масок. Запись из автобуса градоначальник опубликовал в своем Instagram.

Мэр российского города отметил, что средства индивидуальной защиты были у всех, но вот надеты, по большей части, не закрывая нос.

«Отличился этим и кондуктор, пришлось сделать замечание. Хотя кому как не кондуктору быть эталоном соблюдения всех правил», — написал Еремин.

Он отметил, что понимает граждан, уставших от условий, которые диктует пандемия. «Но посмотрите, с какими потерями мы ее проходим, теряя близких людей», — добавил глава города.

Ранее в июле стало известно, что мэр Ярославля отправил в ГИБДД своего личного водителя, который нарушил ПДД, переехав двойную сплошную.

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