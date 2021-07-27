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Мэр российского города отправил в ГИБДД переехавшего двойную сплошную водителя

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В мэрии Ярославля разберутся с водителем главы города Владимира Волкова, который переехал двойную сплошную линию. Об этом мэр рассказал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Волков со своим водителем выезжают на проезжую часть, пересекая двойную сплошную. Местных жителей возмутило грубое нарушение ПДД, после чего мэр прокомментировал инцидент.

«Чтобы не было кривотолков: это действительно мой служебный автомобиль. Водитель отправлен в ГИБДД сообщать о своем нарушении. Пешком», — написал Волков.

Ранее в Адыгее сотрудник полиции выехал на встречную полосу и врезался в машину, за рулем которой оказался его коллега по правоохранительным органам. Уточняется, что 23-летний местный полицейский на личной «Ладе Гранта» не справился с управлением, автомобиль занесло и отбросило с обочины на встречную полосу.

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