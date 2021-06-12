Машина с артисткой Волковой выехала на встречку перед смертельным ДТП

Выезд машины с народной артисткой России Риммой Волковой на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП, произошедшего 6 июня в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Также известно, во время происшествия произошло столкновение двух легковых автомобилей, в одном из которых находилась певица. Отмечается, что в результате ДТП погиб еще один мужчина.

«Установлено, что водитель автомобиля Datsun выехал на встречку, где врезался в машину Peugeot. В ДТП погибли Волкова, которая находилась в Datsun, и сам водитель этого автомобиля», — заявил источник агентства.

О причинах совершения такого маневра водителем машины Datsun неизвестно. Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту аварии.

7 июня сообщалось, что народная артистка России, певица и педагог Римма Волкова погибла в ДТП под Санкт-Петербургом. Артистка скончалась на 81-м году жизни, происшествие попало на видео.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В 1967-м она окончила обучение в Казанской консерватории. Позже певица была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинского), где служила с 1967 по 1993 год. Званием народной артистки России была удостоена в 1995-м. В последние годы преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.