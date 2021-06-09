Опубликовано видео с места смертельного ДТП с народной артисткой России

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Санкт-Петербургом с народной артисткой России, певицей и педагогом Риммой Волковой. Запись доступна на сайте телеканала РЕН ТВ.

Авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области 6 июня.

На кадрах, снятых очевидцами из проезжавших мимо автомобилей, видны столкнувшиеся машины, а также работающие на месте спасатели.

Отмечается, что 48-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot Boxer, выехал на встречную полосу. Его иномарка столкнулась с машиной Datsun, за рулем которой находился 61-летний мужчина. В результате аварии погибли водитель Datsun и Волкова, оказавшаяся его пассажиркой. Еще одну пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, водителя Peugeot госпитализировали.

7 июня сообщалось, что народная артистка России, певица и педагог Римма Волкова погибла в ДТП под Санкт-Петербургом. Артистка скончалась на 81 году жизни.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В 1967 году она закончила обучение в Казанской консерватории. Позже певица была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинского), где служила с 1967 по 1993 годы. Званием народной артистки России была удостоена в 1995 году. В последние годы преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.