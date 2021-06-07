Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Народная артистка России, певица и педагог Римма Волкова погибла в ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в понедельник, 7 июня, на странице «ВКонтакте» музыкальной школы имени Римского-Корсакова, где она работала.

«С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова», — заявили в учебном заведении. Артистка скончалась на 81 году жизни.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает, что авария, в которой погибла Волкова, произошла в воскресенье, 6 июня, около 17:30 по московскому времени на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых находилась певица. В результате ДТП, кроме Волковой, погиб еще один мужчина.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В 1967 году она закончила обучение в Казанской консерватории. Позже певица была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинского), где служила с 1967 по 1993 годы. Званием народной артистки России была удостоена в 1995 году. В последние годы преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.