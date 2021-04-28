Умерла народная артистка России Нинель Терновская

Умерла народная артистка России 94-летняя Нинель Терновская. Сообщение об этом появилось на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Актриса скончалась во вторник, 27 апреля. В учреждении выразили соболезнования родным и близким Терновской.

Нинель Терновская родилась 23 марта 1927 года. Сразу после окончания студии при Центральном Детском театре в 1948 году она была принята в труппу учреждения. В 1970-м актриса получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР», а через 26 лет стала народной артисткой России. Терновская известна по таким спектаклям, как «Веселое сновидение», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Жизнь впереди», «Золотой ключик», «Отверженные», «Рамаяна», «Снежная королева» и многим другим.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России и педагога Игоря Желтоухова. Актер скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.