Умерла актриса из «Мухтара» Белла Шпинер

Умерла белорусская актриса кино и телевидения Белла Шпинер. Об этом сообщил в Facebook театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.

Женщина ушла из жизни в возрасте 45 лет. Причина смерти не уточняется.

Белла Шпинер родилась в 1976 году в Могилевской области Белорусской ССР. Она служила в Минском ТЮЗе, а также Республиканском театре белорусской драматургии. Широкой аудитории актриса известна по таким телесериалам, как «Мухтар. Новый след», «Журов-2» и «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».

1 апреля сообщалось о смерти известной по сериалу «Улицы разбитых фонарей» российской актрисы Нины Жернаковой. Ей было 87 лет. Артистка также снималась в сериалах «Тайны следствия» и «Опера: Хроники убойного отдела».