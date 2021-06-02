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Умерла народная артистка России Вера Ефремова

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Фото: tatd.ru

Народная артистка России Вера Ефремова умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте Тверского академического театра драмы.

Причины смерти актрисы не уточняются. Прощание состоится в театре 4 июня в 12:00.

Вера Ефремова была художественным руководителем и главным режиссером Тверского академического театра драмы на протяжении 46 лет. Она удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР. В 2010 году Ефремову наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, актриса работала педагогом Тверского курса Высшего театрального училища имени Щепкина.

В апреле сообщалось о смерти народного артиста России и педагога Игоря Желтоухова. Актер скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

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