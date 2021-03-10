Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Умерла народная артистка РСФСР, композитор и певица Людмила Лядова. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на бывшего администратора актрисы Галины Горбенко.

«Людмила Алексеевна скончалась», — сообщила Горбенко. Причиной смерти артистки стали вызванные коронавирусной инфекцией осложнения. Ей было 95 лет.

27 февраля Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19 в тяжелой стадии. У женщины было обнаружено 75-процентное поражение легких. Позднее стало известно, что состояние народной артистки резко ухудшилось, ее перевели в реанимацию.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948-м она окончила Свердловскую консерваторию. Широкой публике Лядова была известна прежде всего как автор и композитор, ее песни исполняли такие артисты, как Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.