Умерла народная артистка России Татьяна Иванова. Передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Ярославской области.

«Актриса безграничного таланта, яркая, честная перед собой и зрителем, она не просто блистательно играла на сцене родного театра. Она жила им, заставляя зрителя плакать и смеяться вместе со своими героинями. В каждом жесте отражалась ее уникальность, каждая ее работа выстраданная, пережитая, любимая», — сообщается в некрологе. Причина смерти артистки не называется. Она скончалась на 74-м году жизни.

Татьяна Иванова — родилась 5 сентября 1947 года в Рыбинске. После окончания в 1971 году Ярославского театрального училища поступила в труппу театра имени Волкова, где она активно работала до последних дней. В феврале текущего года состоялся бенефис, посвященный 50-летию ее сценической деятельности. Актриса исполнила более ста ролей в различных спектаклях.

