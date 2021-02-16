Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

Артистка скончалась во вторник, 16 февраля. Она ушла из жизни в возрасте 71 года. «Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы. О месте и времени прощания с Ларисой Георгиевной мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении администрации театра. Отмечается, что причиной смерти могли стать осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Лариса Кичанова служила в Малом театре с 1972 года. Актриса известна по ролям в таких спектаклях, как «Женитьба Бальзаминова», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Господа Головлевы».

Ранее сообщалось о госпитализации 85-летнего худрука Малого театра Юрия Соломина. У народного артиста СССР был диагностирован коронавирус.

