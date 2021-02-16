85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову во вторник, 16 февраля.

Михайлова подчеркнула, что 85-летний Соломин переносит заболевание «не в тяжелой форме». Подробности его состояния не раскрываются.

Юрий Соломин известен по таким фильмам, как «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Хождение по мукам». Он служит худруком Малого театра с 1988 года. Звание народного артиста СССР Соломин получил в 1988 году.