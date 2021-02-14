Актриса Татьяна Васильева заявила о плачевном положении из-за отсутствия работы. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ, передает РИА Новости.

Артистка пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса отменились спектакли и работа в кино. Васильева отметила, что тем не менее расходы остались, и ей приходится тратить деньги, которые она откладывала на квартиру. Она также сказала, что была вынуждена сократить все траты, однако отказаться от косметологических процедур не смогла. Отмечается, что в свои 73 года актриса обеспечивает себя и финансово помогает своим родственникам.

Васильева рассказала, что подумывает о поиске подработки. Она пояснила, что может хорошо убирать квартиры или разносить пиццу. Однако, по словам артистки, все рабочие места в данных сферах заняты. «Еще и не пробьешься», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что у актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирус. Артистка рассказала об инциденте своей невестке Марии Болонкиной. Она подозревает, что в пропаже виноваты врачи, которые пришли к ней домой, чтобы провести тест. Звезда рассказала, что намерена обратиться в полицию.