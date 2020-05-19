У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирус. Об этом сообщает журнал «7 Дней».

73-летняя артистка рассказала об инциденте своей невестке Марии Болонкиной. Она подозревает, что в пропаже виноваты врачи, которые пришли к ней домой, чтобы провести тест. Теперь звезда намерена обратиться в полицию.

«Пришли две девушки, которые вели себя странно. Во-первых, они пришли уже в бахилах. Во-вторых, неумело брали тест (не залезали так глубоко, как обычно)», — рассказала Болонкина. По ее словам, Васильева ушла в другую комнату за полисом, а после ухода медиков заметила пропажу телефона.

18 мая стало известно, что актриса сбежала из больницы после теста на коронавирус. Теперь ей грозит штраф.

3 мая артистка рассказала, что несколько дней подряд у нее поднималась температура, но она не придавала этому значения. После появления кашля и жжения в глазах она решила обратиться за медицинской помощью. Ее первый тест на заражение COVID-19 оказался отрицательным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!