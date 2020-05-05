Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности. Об обстоятельствах своего заражения она рассказала «Собеседнику».

По ее словам, с началом режима самоизоляции она почти не выходила из дома, только в магазин и аптеку, при этом обязательно надевая маску и перчатки. «Вся проспиртованная, какими-то гелями намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором», — уточнила она.

Артистка затруднилась сказать, где и как заразилась. Она отметила, что вызвала скорую, когда «почувствовала опасность», которую ей подсказал организм.

Несколькими днями ранее 73-летняя Васильева попала в больницу с подозрением на коронавирус. Был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония», взят анализ на вирус, результат которого пока неизвестен. Заболевание протекает в легкой форме, и ей разрешили лечиться дома. В разговоре с изданием Васильева отметила, что на всякий случай запаслась таблетками. «Если что, закажу себе инъекции в легкое, в сердце. Есть надежный врач», — сказала актриса, добавив, что надеется переболеть без осложнений.

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