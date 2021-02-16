Лидер группы «Руки вверх!» рассказал о борьбе с серьезным заболеванием

Лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал на YouTube-канале FAMETIME.TV о борьбе с серьезным заболеванием. Его слова приводит телеканал «360».

По словам артиста, у него начались проблемы со здоровьем после того, как он ударился за кулисами после одного из выступлений. В результате на животе певца появился синяк, которому тот сначала не придал значения.

У Жукова развилась грыжа, из-за которой его жизнь оказалась под угрозой. Медики не могли дать однозначных прогнозов по поводу состояния артиста. «Врачи на меня посмотрели и говорят: "Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы"», — рассказал исполнитель.

Во время болезни артиста его семья была в другой стране, и и ему пришлось справляться с трудностями практически в одиночку. Ходить музыканту приходилось вместе с пятикилограммовым аппаратом с трубками. После лечения Жуков принял решение меньше выступать и отказаться от вредных привычек.

В марте прошлого года Жуков рассказал, что ему «отрезали половину тела» из-за опухоли. Позднее Жукову удалось получить заграничный экспериментальный медицинский аппарат, с которым он ходил два месяца. Музыканту стало лучше лишь после третьей операции.

Поп-группа «Руки вверх!» основана в 1996 году. Среди ее главных хитов — «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы», «Крошка моя».