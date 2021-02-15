Эдита Пьеха раскрыла державшееся в секрете имя правнучки

Народная артистка СССР Эдита Пьеха раскрыла необычное имя своей правнучки. Об этом пишет Starhit.

Артистка опубликовала в соцсетях старую фотографию своей внучки Эрики Быстровой, написав: «7 февраля. С рождением, Ида! Крепкого здоровья тебе и маме Эрике! Будьте счастливы!»

Отмечается, что имя новорожденной держалось в секрете. Ида стала вторым ребенком Быстровой: в 2013 году она родила Василису.

Певец Стас Пьеха, брат Быстровой, заявил журналистам, что роды прошли в Москве в роддоме при ГКБ имени Юдина.

Ранее в феврале 83-летняя Пьеха призналась в получении двойной пенсии. Она объяснила, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев присвоил ей титул «Почетный шахтер», благодаря которому ей положена «шахтерская пенсия».

Эдита Пьеха — советская и российская певица польского происхождения. Она, в частности, известна по композициям «Надежда», «Этот вечер» и «Огромное небо».