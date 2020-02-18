Эдита Пьеха призналась в получении двойной пенсии

Народная артистка СССР Эдита Пьеха призналась, что получает социальные выплаты по двум разным категориям. Слова певицы передает teleprogramma.pro.

По словам Пьехи, она получает «артистическую и шахтерскую пенсии». «В свое время Аман Тулеев (бывший губернатор Кемеровской области — прим. «Ленты.ру») присвоил мне титул "Почетный шахтер". Получаю около 45 тысяч рублей», — заявила артистка.

13 февраля народный артист России Александр Панкратов-Черный заявил, что благодаря надбавкам мэра Москвы Сергея Собянина его пенсия составляет 44 тысячи рублей. О своих социальных выплатах также рассказали Алиса Фрейндлих, Юрий Лоза, Лев Лещенко и Лолита Милявская.

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