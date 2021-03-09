Скончалась писательница Татьяна Полякова

Скончалась российская писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — сообщила менеджер писательницы Валерия Сергеева. Женщина умерла на 62-м году жизни. Известно, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении нескольких лет.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Она написала более 90 детективных романов, которые разошлись тиражом около 30 миллионов экземпляров. По данным Российской книжной палаты, она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

6 марта стало известно о смерти литературного критика, члена Союза писателей России Валентина Курбатова. Мужчина скончался в возрасте 81 года.