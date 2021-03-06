Умер известный литературный критик Валентин Курбатов

В возрасте 81 года скончался известный литературный критик, член Союза писателей России Валентин Курбатов. Об этом в своем Telegram-канале в субботу, 6 марта, написал заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

Умер критик в Пскове, как рассказал председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. Его словам передает «Интерфакс».

Шаргунов назвал критика «прекрасным благородным человеком» и «совестливым русским литератором». «Светлая память», — заключил он.

Валентин Курбатов родился в 1939-м в Самарской области, позже вместе с семьей переехал в Псков. На протяжении всей жизни был тесно связан с литературной деятельностью — работал в советских газетах и журналах, стал автором более десятка книг. Начиная с 1978 года был в Союзе писателей России, а с 2010 по 2014 год являлся членом Общественной палаты. В 2020-м его удостоили госпремии за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы.