Культура
 
Последние новости
Один из лидеров Евромайдана назвал свою версию потери Крыма
В Москве экстремалы прыгнули с парашютом с 52-го этажа 
Преемнику Нурмагомедова предрекли чемпионство UFC в ближайший год
Часть Донецкой области осталась без тепла из-за долгов за газ
Протестующие окружили резиденцию президента Армении
Телефонный мошенник раскрыл секретную схему обмана россиян
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по Донбассу
Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер известный литературный критик Валентин Курбатов

Перейти в «Мою Ленту»
Валентин Курбатов
Валентин Курбатов
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В возрасте 81 года скончался известный литературный критик, член Союза писателей России Валентин Курбатов. Об этом в своем Telegram-канале в субботу, 6 марта, написал заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

Умер критик в Пскове, как рассказал председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. Его словам передает «Интерфакс».

Шаргунов назвал критика «прекрасным благородным человеком» и «совестливым русским литератором». «Светлая память», — заключил он.

Валентин Курбатов родился в 1939-м в Самарской области, позже вместе с семьей переехал в Псков. На протяжении всей жизни был тесно связан с литературной деятельностью — работал в советских газетах и журналах, стал автором более десятка книг. Начиная с 1978 года был в Союзе писателей России, а с 2010 по 2014 год являлся членом Общественной палаты. В 2020-м его удостоили госпремии за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер актер из сериала «Сваты»
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Скончался главный редактор издательства «Молодая Гвардия» Андрей Петров
Другие материалы рубрики
Культура00:0213 февраля

«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»

Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
18:09 1 марта

Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с режиссером

17:30 1 марта

Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы

16:31 1 марта

Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома

Культура00:0611 февраля

Пир на весь мир

ВИЧ-террористы, эротика еды и ночь в африканской тюрьме: лучшие фильмы Роттердамского фестиваля
15:14 1 марта

Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос

14:28 1 марта

Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big

13:42 1 марта

Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» не получил ни одной награды

Культура00:05 8 февраля

Ищи-свищи

Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
12:52 1 марта

Знакомые рассказали о несбывшихся планах покойной экс-участницы Little Big

11:39 1 марта

Панин раскритиковал россиян из-за реакции на голое фото

10:07 1 марта

Экс-участница группы Little Big найдена мертвой

Россия
Борис Ельцин после голосования на избирательном участке, 1996 г.«Ельцин продул бы с разгромным счетом»
Глеб Павловский — о выборах 1996 года, поиске преемника Ельцина и испорченных отношениях с Украиной
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
«Миллион на операцию мне самой не заработать»
Только срочная операция вернет Сашу к нормальной жизни. Ей нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе
Российскую вакцину «Спутник V» предложили производить в Италии
«Противостояние было неизбежным»
75 лет назад Черчилль объявил СССР холодную войну. Готов ли Запад снова опустить железный занавес?
Глава РФПИ встретился с канцлером Австрии
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Все материалы
Бывший СССР
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Все материалы
Экономика
Китай решил прокормить себя по-новому
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
В России захотели запретить одноразовый пластик
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Все материалы
Силовые структуры
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк не вернулся домой
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Вратарь «Тоттенхэма» совершил лучший сейв недели АПЛ
Глава UFC объяснил уход звезд из промоушена
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Преемник Нурмагомедова захотел боя с Макгрегором
Российский боец UFC получил нового соперника после «украденной» победы
Охота за интригой
Манкунианское дерби и битва «Челси» с «Эвертоном» за топ-4 — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции на его шутку
Chloe X HalleБиполярные ночи
Бог порошков, депрессия Земфиры и отцы стадионного рока: главная музыка месяца
Названы самые популярные российские писательницы современности
Воспитание чувств
Учительница-порнозвезда, полицейский-убийца и брошенный дом: что показали на Берлинском фестивале
Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»
Мама, анархия
Настоящий шедевр, похмелье по юности и робот-любовник: как начался Берлинский фестиваль
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Все материалы
Интернет и СМИ
У части россиян отключат домашний интернет
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
Названо условие восстановления аккаунта Трампа в YouTube
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Звезда телешоу умер в 30 лет
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущий «Говорит Москва» рассказал об увольнении по требованию главреда
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Aston Martin откажется от разработки мотора для суперкара Valhalla
Кабрио-Гелик: мечта диктатора
Видео: самый дорогой G-Class без крыши — кому нужен удлиненный внедорожный лимузин?
Jeep выпустит компактный гибрид на французских агрегатах
JAC S7: китайский кроссовер, который нарисовал бывший дизайнер Maserati
Новинка появилась в России и стоит от 1 449 900 рублей
Стали известны сроки премьеры флагманского седана Cadillac
Porsche Taycan Cross Turismo: практичность на батарейках
Чем будет привлекать покупателей электрический универсал из Германии
Гарантия на Chery Tiggo 8 Pro в России достигнет 7 лет
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы