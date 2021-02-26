Скончался главный редактор издательства «Молодая Гвардия» Андрей Петров

Умер Андрей Петров, главный редактор издательства «Молодая гвардия». Об этом сообщили на сайте предприятия в пятницу, 26 февраля.

«Издательство "Молодая гвардия" с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров», — гласит публикация. Коллеги выразили искренние соболезнования семье покойного.

Андрей Петров родился 22 марта 1959 года в Лобне Московской области. По окончанию учебы в институте он работал учителем истории и обществоведения в московской школе. Параллельно начал внештатно сотрудничать с «Молодой гвардией». Через несколько лет стал заведующим редакцией серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). В 1996 году он был назначен главным редактором издательства. В 2007 году Петрову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Он возглавлял предприятие около четверти века.

