Писатель Сергей Синякин умер после заражения коронавирусом

Российский писатель-фантаст Сергей Синякин умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его коллега писатель Евгений Лукин.

«Умер Сережа. Нету больше», — написал он. Синякин скончался на 68-м году жизни в больнице Волгограда.

Писателя госпитализировали на прошлой неделе, 24 ноября его состояние ухудшилось. Синякина ввели в искусственную кому.

Коронавирусом позднее заразились и другие члены его семьи.

Сергей Синякин родился 18 мая 1953 года в поселке Пролетарий Новгородской области. Вернувшись из армии, с 1973 года он служил в органах внутренних дел. Уволился в запас по состоянию здоровья в звании подполковника милиции.

Начал писать первые повести и рассказы в 1980-е годы. В 1990-м издал первую книгу «Трансгалактический экспресс». Известен как автор фантастических книг: «Лебеди Кассиды», «Монах на краю земли» и «Марки нашей судьбы». Лауреат литературной премии имени братьев Стругацких в области фантастической литературы за 1999 год.