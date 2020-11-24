Умер актер из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Актер Владимир Фирсов, сыгравший мима в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», умер в Москве. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» во вторник, 24 ноября.

Артист скончался в своей квартире на улице Народного Ополчения, его тело нашла сестра. Она вызвала медиков, которые констатировали смерть актера. Фирсову было 76 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Фирсов также снялся в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты», «Осенний марафон» и «Охота на единорога», а также в сериалах «Дальнобойщики», «Клетка» и «Хождение по мукам».

2 ноября стало известно о смерти советского актера Александра Немченко, снявшегося в фильме «В бой идут одни "старики"». Ему было 66 лет.