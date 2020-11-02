Умер актер фильма «В бой идут одни "старики"»

Умер советский и украинский актер Александр Немченко. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского.

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Умер Александр Немченко», — говорится в посте.

Причина смерти артиста не раскрывается. Ему было 66 лет.

В театре сообщили, что прощание с Немченко состоится 3 ноября. Его прах захоронят в Ровно — родном городе актера.

Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года. Он является заслуженным артистом Украинской ССР. Актер появлялся в таких проектах, как «В бой идут одни "старики"», «Комбаты», «Дурдом», «Кислородный голод», «Право руководить» и «Трудный участок».

С 1975 по 1976 год Немченко работал в Херсонском украинском музыкально-драматическом театре. Затем — в Винницком академическом музыкально-драматическом театра имени Садовского, где он исполнил более 100 ролей.

