Умерла актриса из сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут»

Умерла мексиканская актриса Малени Моралес. Об этом в Twitter сообщила ассоциация актеров Мексики.

Артистка известна российским зрителям по сериалам «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». Всего в ее фильмографии 13 ролей.

Причина смерти Моралес не раскрывается. Однако, по сообщению РИА Новости, актриса ранее страдала от онкологического заболевания.

13 июля от коронавирусной инфекции умер мексиканский актер театра и кино Раймундо Капетильо. Артист из сериала «Дикая роза» был госпитализирован в одну из клиник Мехико, и скончался из-за осложнений, вызванных заражением COVID-19. Ему было 74 года.

1 марта 2018 года стало известно о смерти Рохелио Герра, исполнителя главной роли — Луиса Альберто Сальватьерры — в телесериале «Богатые тоже плачут». В последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга.