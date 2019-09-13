Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» завершила карьеру

Мексиканская актриса Вероника Кастро завершила свою карьеру. Об этом она заявила в Instagram.

66-летняя артистка отметила, что прощается со своей любимой профессией, которой занималась на протяжении 53 лет. По ее словам, решение оставить карьеру актрисы связана с насмешками и агрессией, с которыми ей пришлось сталкиваться из-за известности. «Хочу покоя», — подчеркнула она.

Вероника Кастро родилась в Мехико в 1952 году. Она прославилась в России благодаря сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».

Актриса также снялась в таких фильмах, как «Друзья и любовники», «Сельская знать», «Шпана» и «В темноте». Помимо этого, она выпустила 20 музыкальных альбомов.

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