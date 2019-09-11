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Авария со звездой фильма «Все будет хорошо» попала на видео

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии, в которую под Санкт-Петербургом попал актер Марк Горонок с матерью.

На кадрах видно, как легковой автомобиль «Волга» поворачивает налево. В это время в него врезался Opel Astra, который двигался прямо. В иномарке находился Горонок и его мать.

Актер рассказал 5-tv.ru, что авария произошла 30 августа. По его словам, в ДТП виноват водитель «Волги», который решил повернуть налево и не затормозил на перекресте. Горонок ехал на зеленый сигнал светофора.

После аварии актера с матерью госпитализировали в Гатчинскую больницу. У Горонка диагностировали двойной перелом руки и сильный ушиб головы, его мать получила перелом таза. По словам актера, водитель другой машины не получил травм.

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Предыстория: Звезда фильма «Все будет хорошо» попала в серьезную аварию
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