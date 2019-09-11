Звезда фильма «Все будет хорошо» попала в серьезную аварию

Актер Марк Горонок попал в аварию. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что артиста экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы. Пострадавший перенес две операции и едва не потерял руку. Жена артиста Анна Горонок заявила, что «руку ему собирают буквально по частям».

Авария произошла на трассе под Санкт-Петербургом. Горонок вел автомобиль, в котором также находилась его 70-летняя мать. В машину на большой скорости врезалась иномарка.

Мать артиста также находится в больнице. У нее диагностировали перелом шейки бедра и повреждения тазовых костей.

Горонок снялся в таких фильмах, как «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», а также сыграл в эпизодах сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный».

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