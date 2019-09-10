Смерть звезды «Тихого Дона» заинтересовала Следственный комитет

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств смерти актрисы Элины Быстрицкой, которая скончалась 29 апреля. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает Пятый канал.

Проверка инициирована обращением знакомых актрисы, заподозривших ее родственников в целенаправленном доведении Быстрицкой до крайней степени истощения. Эти подозрения вызваны тем фактом, что в последние месяцы жизни артистки члены семьи ограничили ее круг общения, поменяли сиделок и, как утверждается, не допускали к ней врачей.

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В июне бывшая помощница Быстрицкой Ксения Рубцова в эфире Первого канала обвинила сестру актрисы Софью Шагельман, что та до смерти заморила голодом звезду фильма «Тихий Дон». По словам Рубцовой, на момент смерти Быстрицкая весила всего 38 килограммов.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Она снялась в таких фильмах, как «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Добровольцы» Юрия Егорова и «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера. В Малом театре актриса служила с 1958 года. Звание народной артистки СССР Быстрицкая получила в 1978-м.

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