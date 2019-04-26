Названы дата и место похорон актрисы Элины Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля пройдет прощание с артисткой Элиной Быстрицкой. Об этом сообщается на сайте театра.
Гражданская панихида состоится с 12:00 до 13:00 в зрительном зале на основной сцене. После этого актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после продолжительной болезни. Ей был 91 год.
Актриса родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1953 году она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Наибольшую известность ей принесли такие картины, как «Добровольцы», «Тихий Дон» и «Неоконченная повесть». Она также появлялась в фильмах «Прощальные гастроли», «Все остается людям», «Бравые парни», «Семь дней после убийства», «Русский сувенир» и «Горе от ума».
Быстрицкая служила в труппе Малого театра с 1958 года. Она сыграла в спектаклях «Маскарад», «Иванов», «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты». В 1978 году она получила звание народной артистки СССР.