Сценарист мультфильма «Пит и его дракон» скончался от рака

Сценарист мультфильма «Пит и его дракон» Малкольм Марморстин скончался от рака в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Deadline.

Сценарист умер в субботу, 21 ноября, в Лос-Анджелесе.

Малькольм Марморстин родился 9 августа 1928 года в Джерси, США. Начал карьеру как режиссер на Бродвее, работал над такими постановками, как «Трамвай "Желание"» и «Чертовы янки». В начале 1960-х начал работать над сценарием сериала NBC «Доктора» Орина Товрова.

В 1966 году продюсер и режиссер Дэн Кертис пригласил его к работе над сценарием готического сериала ABC «Мрачные тени». В конце 1970-х Марморстина позвали в Disney для написания сценария полнометражного мультфильма «Дракон Пита». В 2016 году вышел вольный ремейк этой картины «Пит и его дракон».