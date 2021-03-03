Умер актер из сериала «Сваты»

В Киеве умер известный по сериалу «Сваты» актер Иван Марченко. Об этом пишет «КП в Украине» со ссылкой на пресс-службу студии дубляжа LeDoyen Studio, с которой сотрудничал мужчина.

«После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — говорится в сообщении студии.

По информации издания, последние годы Марченко боролся с онкологическим заболеванием — раком кости. Ранее 43-летний артист перенес несколько курсов лечения и операций. На некоторое время недуг отступил, но потом снова вернулся.

Иван Марченко выпускник актерского факультета Харьковского университета искусств имени Котляревского. После окончания обучения служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Широкой аудитории он наиболее известен по сериалу «Сваты». Марченко также играл в таких в проектах, как «Ментовские войны. Одесса», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Последний кордон» и других. Он умер за два дня до своего 44-летия.