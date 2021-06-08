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В России самосвал снес надземный переход и попал на видео

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На трассе «Иртыш» в Курганской области водитель самосвала протаранил пешеходный мост — он не опустил кузов автомобиля, который и задел конструкцию. Видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как на большой скорости самосвал задевает навесной пешеходный переход — он сразу ломается на две части и полностью обрушивается на дорогу.

По данным управления МВД России по Курганской области, движение на трассе перекрыто. Организован объезд аварии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение транспорта. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Приморье самосвал влетел в толпу детей на трассе Владивосток — Находка. Водитель грузовика не успел затормозить перед машиной впереди и, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу — там по пешеходному переходу шли четверо детей и двое взрослых. В результате аварии погиб один ребенок.

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