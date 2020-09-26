В Приморье самосвал влетел в толпу детей

В Приморье на трассе Владивосток — Находка грузовик влетел в толпу детей, переходивших дорогу. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Происшествие случилось около пляжа «Песочница» недалеко от города Фокино. Самосвал, груженный булыжниками, ехал в сторону Находки, впереди него ехала Honda CR-V. Этот автомобиль решил сбавить скорость, чтобы пропустить переходивших дорогу, на что поздно среагировал водитель грузовика. Уходя от столкновения с кроссовером, он выехал на встречную полосу, где шли четверо детей и двое взрослых. Известно, что девочка Настя С. погибла, еще двое в тяжелом состоянии.

В УМВД по Приморскому краю отметили, что начали проводить проверку. Там также указали, что у 48-летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, включая отметку медика. Известно, что в кабине находился также сын подруги шофера 12 лет.

В июле сообщалось, что пьяный 18-летний россиянин в Находке потерял управление за рулем угнанной Honda Fit, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Вelta. В результате пострадали сам виновник ДТП, его 16-летний пассажир и двое детей 9 и 12 лет во второй машине.