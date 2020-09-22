Сына российского вице-губернатора уволили после смертельной аварии

В Брянской области после смертельной аварии уволили из местного управления государственного автодорожного надзора 33-летнего Максима Резунова — сына бывшего вице-губернатора региона Александра Резунова. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что на своей должности в управлении Резунов-младший занимался контролем транспорта, осуществлявшего международные перевозки.

Накануне стало известно, что Александр Резунов покинул пост вице-губернатора Брянской области после смертельного ДТП, произошедшего по вине его сына. В результате аварии возбуждено уголовное дело. При этом Резунов-младший все еще находится на свободе.

Предшествовавшая отставке авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Сын российского чиновника, Максим Резунов, управлял Volkswagen Touareg и врезался в две машины. 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии. Находившиеся с ним пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Россиянин за рулем второго автомобиля не пострадал. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

В 2012 году Максим Резунов был пойман при управлении автомобилем в пьяном виде, но тогда избежал ответственности. Не менее восьми лет сын чиновника работает госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.