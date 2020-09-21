Россиянин погиб в «пьяной» аварии по вине сына вице-губернатора

Один из пострадавших в «пьяной» аварии по вине сына вице-губернатора Брянской области скончался в больнице, сообщила РЕН ТВ сестра погибшего.

По предварительным данным, мужчина был за рулем автомобиля Toyota и после ДТП впал в кому.

Авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Сын чиновника, 33-летний Максим Резунов управлял Volkswagen Touareg и врезался в две машины. В результате 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии. Находившиеся с ним пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Россиянин за рулем второго автомобиля не пострадал.

Очевидцы рассказали о сильном опьянении Резунова, отмечал РЕН ТВ. Он отказался проходить медосвидетельствование. 19 сентября суд лишил его прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

В 2012 году Максим Резунов был пойман на езде в пьяном виде. Тогда он избежал ответственности. Не менее восьми лет сын политика работает госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.