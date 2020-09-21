Российский вице-губернатор уволился после смертельной аварии по вине сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов уволился после смертельной аварии, которая произошла по вине его сына, 33-летнего Максима Резунова. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в результате ДТП возбуждено уголовное дело. При этом Резунов младший все еще находится на свободе.

Авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Сын российского чиновника, Максим Резунов управлял Volkswagen Touareg и врезался в две машины. В результате 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии. Находившиеся с ним пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Россиянин за рулем второго автомобиля не пострадал. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Очевидцы рассказали о сильном опьянении Резунова, отмечал РЕН ТВ. Он отказался проходить медосвидетельствование. 19 сентября суд лишил его прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

В 2012 году Максим Резунов был пойман на езде в пьяном виде. Тогда он избежал ответственности. Не менее восьми лет сын политика работает госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.