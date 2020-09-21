Брянский губернатор отреагировал на отставку своего зама после смертельного ДТП

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отреагировал на отставку своего заместителя Александра Резунова после смертельного ДТП по вине сына чиновника, заявив, что тот поступил правильно. Слова главы региона приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что человек, который был вице-губернатором, поступил морально правильно, учитывая, что он честно исполнял свои обязанности, он многое сделал для области. Но в этой ситуации, когда сын попал в ДТП, он просто взял и ушел с работы, чтобы убрать все эти пересуды», — сказал Богомаз.

Об увольнении Резунова стало известно 21 сентября. Предшествовавшая отставке авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Сын российского чиновника, Максим Резунов, управлял Volkswagen Touareg и врезался в две машины. 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии. Находившиеся с ним пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Россиянин за рулем второго автомобиля не пострадал. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

В 2012 году Максим Резунов был пойман при управлении автомобилем в пьяном виде, но тогда избежал ответственности. Не менее восьми лет сын чиновника работает госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.