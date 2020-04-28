Россиянин попытался снять колесо с самосвала и погиб

Сотрудник щебеночного завода в Оренбургской области попытался самостоятельно поменять колесо БелАЗа и погиб. Последние секунды жизни россиянина попали на видео, сообщают Вести.ru.

Согласно данным следственного отдела Следственного комитета России по Новотроицку, водитель, которому на момент смерти было 26 лет, загнал карьерный самосвал в ангар, чтобы заменить заднее внешнее колесо. Внезапно произошла разгерметизация внутреннего колеса, что привело к ЧП.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По информации портала time56, погибший проживал в Орске.

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