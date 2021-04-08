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Хвалившегося ездой по встречке россиянина на год лишили прав

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Россиянина, опубликовавшего видео с ездой по встречной полосе в Москве, на год лишили прав. Об этом сообщили в столичной полиции, передает РИА Новости. «Неизвестный, двигаясь на иномарке, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу движению других транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

На видео показано, как водитель, расхваливая свой поступок, выезжает на встречку и обгоняет проезжающие машины. Полицейские выяснили, что мужчина нарушил правила дорожного движения в районе Осташковской улицы на северо-востоке Москвы.

Ранее в городе Обнинске Калужской области водитель выехал на встречку и возмутился отказу пропускать его. На кадрах, которые записали очевидцы, видно, как мужчина вышел из автомобиля и начал кричать на другого участника движения, который попытался его объехать. Затем он вернулся в свою машину и продолжил ехать по встречке.

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