Россиянин выехал на встречку, возмутился отказу пропускать его и попал на видео

В городе Обнинск Калужской области водитель выехал на встречку, возмутился отказу пропускать его и попал на видео. Ролик, снятый очевидцами, опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина вышел из автомобиля и начал кричать на другого участника движения, который попытался его объехать. Затем он вернулся в свою машину и продолжил ехать по встречке.

По предварительным данным, россиянин был пьян, поэтому не заметил, как заехал на разделительную полосу. «Подъем» обратился в ГИБДД за комментарием.

19 июля сообщалось, что в Новосибирске таксист устроил погоню с шестью патрульными машинами. На кадрах видно, как автомобиль KIA Rio с логотипами Uber на высокой скорости пролетает по трассе, в то время как его пытаются догнать патрульные машины с мигалками. По предварительным данным, водитель седана KIA не выполнил требование об остановке, после чего и началась погоня.