Российский банкир заявил о недоступности льготной ипотеки

Руководитель банка «Открытие» Михаил Задорнов прокомментировал ситуацию с действием льготной программы ипотеки для россиян. По мнению банкира, ужесточение условий выдачи жилищных кредитов с 1 июля 2021 года, а также перегретый рынок недвижимости фактически обнулили преимущества, которые были на старте программы в 2020 году, передает РБК.

Задорнов отметил, что, несмотря на заявленные льготные условия кредитования, доступность жилья в нескольких регионах и крупных городах России падает. Глава «Открытия» отметил, что в июле-августе количество сделок по ипотеке снизилось на 20 процентов, часть спроса перекочевала в отдельную программу «Семейная ипотека».

«С одной стороны, льготная ипотека была продлена, а с другой — в регионах, где были самый высокий спрос и самая высокая стоимость одного квадратного метра, льготной ипотеки уже фактически нет. Ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни Сочи, ни целый ряд сибирских регионов с высокой ценой квадратного метра уже не могут в силу верхнего ограничения стоимости ипотечного кредита в три миллиона рублей воспользоваться льготной ипотекой», — высказался Задорнов.

Ранее россиянам назвали идеальный возраст для оформления ипотеки. Специалисты посоветовали кредит на жилье до 45 лет, так как позднее у большинства жителей страны появляются проблемы с доходами и работой. Трудности с возвратом долга по ипотеке могут застигнуть и задолго до пенсии, добавляют аналитики.