Названа страна с самым быстрым ростом цен на жилье

По итогам второго квартала 2021-го Турция стала мировым лидером по росту цен на жилье, Россия заняла в рейтинге десятое место, свидетельствуют аналитические материалы консалтинговой компании Knight Frank, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, в Турции цены на жилую недвижимость за год выросли максимально — на 29 процентов. Второе место в списке стран с самым быстрым ростом цен на жилье заняла Новая Зеландия — там квадратные метры подорожали на 26 процентов. Третье место разделили США и Словакия (плюс 19 процентов). Россия за год переместилась с 14 на десятое место рейтинга с динамикой цен на уровне 14 процентов.

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«Значительный рост цен на жилье был зафиксирован в большинстве городов России, и связан он в первую очередь с введением мер государственной поддержки», — пояснили эксперты. Они назвали эти меры — это субсидированная ипотека, программа «Семейная ипотека», выдача материнского капитала на первого ребенка с 2020 года. «Все это подстегнуло спрос на жилую недвижимость, что в свою очередь ожидаемо привело к росту цен сначала на первичном рынке, а затем и на вторичном», — указали в Knight Frank.

В среднем в 55 странах, участвующих в исследовании, цены на жилье увеличились на 9 процентов (в предыдущем квартале — на 7 процентов). Только в двух странах зафиксировано снижение стоимости недвижимости — в Индии (минус 0,5 процента в годовом исчислении) и Испании (минус 0,9 процента).

Ранее в сентябре аналитики заявили, что на российском рынке жилья наступило «время покупателя». По их наблюдениям, в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально перегревшихся за последние полтора года, происходит сокращение темпов роста цен на жилье.