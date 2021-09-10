На российском рынке жилья наступило «время покупателя»

В группе ВТБ заявили, что рост цен на квартиры в российских новостройках замедляется

По итогам августа 2021 года цены на московском рынке новостроек сократились на 3 процента по сравнению с июльскими показателями, следует из материалов экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ), предоставленных «Ленте.ру». В Санкт-Петербурге стоимость новых квартир пока не меняется, но уже заметен тренд на резкое замедление роста цен.

Аналитики ждут укрепления тренда осенью и называют текущую ситуацию на рынке недвижимости «временем покупателя». По их данным, в среднем строящееся жилье в Москве на данный момент стоит 280 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке в августе рост цен также почти прекратился, составив всего 1 процент (в июле — 1,5 процента). Средняя стоимость столичной «вторички» — порядка 260 тысяч рублей за квадратный метр.

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В Санкт-Петербурге «квадрат» в строящихся домах стоит 180 тысяч рублей, в готовых — 175-180 тысяч. «В связи с выходом сезонных предложений уже осенью прирост цен в Петербурге и Ленобласти может остановиться», — отмечают специалисты.

По их наблюдениям, сокращение темпов роста цен на жилье происходит в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально перегревшихся за последние полтора года. «Важным фактором стала нормализация потребительского спроса, который достиг своего пика накануне изменений ипотечной госпрограммы, — поясняют эксперты. — Сейчас ценовые условия на объекты в новостройках корректируются покупателем, который понимает изменившуюся конъюнктуру рынка и ждет от застройщиков более выгодных предложений».

Ранее цены на жилье предложили учитывать при расчете инфляции в России. Это позволит сделать изменения в направленности денежной политики более плавными, заявил Александр Исаков, главный экономист аналитического департамента компании «ВТБ Капитал» по России и странам СНГ.