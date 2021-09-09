Стоимость жилья увеличат в 67 регионах России

Минстрой планирует в четвертом квартале 2021-го увеличить среднюю нормативную стоимость квадратного метра жилья в 67 регионах России. В остальных 18 регионах стоимость «квадрата» не изменится, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

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Норматив стоимости квадратного метра используется, в частности, для расчета социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

По информации агентства, в последнем квартале текущего года будут повышены нормативы стоимости жилья (по сравнению с третьим кварталом) в Москве — на 4,5 процента, до 134,4 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — до 93,7 тысячи рублей. В Подмосковье «квадрат» переоценят до 74,7 тысячи рублей, в Ленинградской области — до 62,1 тысячи рублей.

Не изменятся нормативы в Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Пензенской, Ульяновской, Магаданской областях и ряде других регионов.

Ранее стало известно, что среди россиян, которые хотят купить квартиру, преобладают мечтающие об однокомнатном жилье стоимостью около 1,9 миллиона рублей. Всего о приобретении новой квартиры летом 2021-го задумывались 24 процента граждан.