Россияне раскрыли траты на жилье

Большинство россиян тратят на жилье по 10-20 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру». В нем приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов страны.

В ходе опроса граждан спросили, сколько они ежемесячно тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг, аренду жилья или ипотечные выплаты. Сумму в 10-20 тысяч рублей назвали 59 процентов опрошенных, 28 процентов респондентов сообщили, что им приходится отдавать за квартиру до 10 тысяч рублей в месяц. 7 процентов участников тратят от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, 4 процента — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, по 1 проценту — 50-75 тысяч рублей или более.

Ранее были раскрыты траты россиян на ремонт жилья. В среднем семьи занимают в банках на новую отделку по 270 тысяч рублей. Самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт — 60 месяцев. При этом женщины активнее берут кредиты на приведение жилья в порядок: на них приходится 60 процентов всех соответствующих заявок, оставшиеся 40 процентов — на мужчин.