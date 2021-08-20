В Петербурге резко вырос спрос на один вид жилья

В 2021-м спрос на петербургские комнаты резко вырос — в три раза по сравнению с показателем за 2019 год, следует из материалов агентства недвижимости «Доли.ру», предоставленных «Ленте.ру».

Только в минувшем июле интерес к приобретению этого вида жилья в Санкт-Петербурге увеличился на 11 процентов (по сравнению с уровнем июня), отмечают риелторы. В годовом исчислении рост спроса на комнаты превысил 102 процента.

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«Рост, который был зафиксирован в июле 2021-го, привел к тому, что количество запросов на приобретение петербургских комнат в этом месяце оказалось рекордным начиная с 2018 года», — заявили эксперты.

По данным «Доли.ру», в настоящее время в Санкт-Петербурге выставлено на продажу около 2,6 тысячи комнат. Самый бюджетный вариант стоит 800 тысяч рублей — это девятиметровая комната, расположенная в Петродворцовом районе. Наиболее дорогой объект оценивается в 8,5 миллиона рублей — столько просят за комнату площадью 29 квадратных метров, расположенную на улице Куйбышева в Петроградском районе.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года комнаты в 68 крупнейших городах России в среднем подорожали на 5 процентов, а в курортных регионах рост их стоимости достиг 16 процентов. Больше всего выросли в цене комнаты в Сочи и Севастополе (плюс 16 процентов), Череповце (15 процентов), Калининграде (14 процентов), Кургане и Ульяновске (13 процентов). В Магнитогорске, Санкт-Петербурге и Владимире они подорожали на 12 процентов.