Самое дешевое жилье в Москве выставили на продажу за 1,8 миллиона рублей

В среднем комната в старой Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) стоит 4,54 миллиона рублей. Минимальный ценник в этом сегменте — 1,8 миллиона рублей, это самый дешевый объект жилой недвижимости в городе, следует из материалов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, в июле 2021-го в Москве выставлено на продажу 684 комнаты. Самая дешевая расположена в Юго-Восточном округе, ее площадь — 7,3 квадратного метра. Самая дорогая отдельная комната продается за 16 миллионов рублей, это лот площадью 33 квадратных метра в Центральном округе.

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Самым доступным округом столицы по среднему уровню цен на комнаты признан Восточный, где такое жилье стоит 3,84 миллиона рублей. Максимальный средний ценник — 7,25 миллиона рублей — в центре.

«Наиболее интересными с точки зрения инвестиций являются комнаты в коммунальных квартирах, которые расположены в домах, попадающих под программу реновации, — отмечают эксперты. — Но именно комнаты, которые идут как отдельные объекты недвижимости, а не доли. Комната — это объект недвижимости, который имеет отдельный кадастровый номер».

Комнаты в коммунальных квартирах Москвы подорожали за последние годы минимум в два раза, указывают специалисты. «Относительно небольшой рост цен был отмечен именно в сегменте долей. Но этот вид объектов всегда был дешевле, чем комнаты в коммуналках. Разница весьма значительна: от 15-20 процентов», — заключают брокеры.

Ранее стало известно, что в период с января по май 2021 года комнаты в 68 крупнейших городах России в среднем подорожали на 5 процентов, а в курортных регионах рост их стоимости достиг 16 процентов. Больше всего выросли в цене комнаты в Сочи и Севастополе (плюс 16 процентов), Череповце (15 процентов), Калининграде (14 процентов), Кургане и Ульяновске (13 процентов). В Магнитогорске, Санкт-Петербурге и Владимире они подорожали на 12 процентов.