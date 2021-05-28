Россиянин убил приятеля из-за просьбы о квартире

В Вологде 50-летний мужчина зарезал своего 52-летнего приятеля после того, как тот попросил переписать на него квартиру. Об этом сообщает портал «Вологда.рф» со ссылкой на данные следствия.

Как выяснили следователи, россиянин пустил знакомого к себе пожить — тому больше негде было ночевать. В день конфликта мужчины употребляли алкогольные напитки. Гость стал уговаривать владельца квартиры переписать недвижимость на него. Эта просьба разозлила собственника, и он нанес своему приятелю смертельное ножевое ранение.

О преступлении в полицию заявили соседи — подозреваемый сам пришел к ним и попросил вызвать скорую помощь. Уголовное дело в отношении предполагаемого убийцы передано в суд для рассмотрения по существу. Он может получить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее в мае мужчина, снимавший комнату у москвича, зарезал ножом соседку по квартире и ранил хозяина жилья. Убийство было совершено в одной из квартир дома №5/2 на Ленинградском проспекте. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, напавшего на женщину и владельца недвижимости.

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